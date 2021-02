Für den Antrieb, den nun die Abgasnorm Euro 6d erfüllt, steht ein 2,0-Liter-Vierzylinderdiesel in den Leistungsstufen zwischen 110 PS und 170 PS zur Wahl. Die Top-Motorisierung ist mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, für die mittlere Variante ist dieses optional zu haben. Preise und weitere Daten will Nissan kurz vor Marktstart nachreichen.

Mit aufgefrischtem Design, aufgemöbeltem Innenraum und modernisierter Motorenpalette fährt im Mai der geliftete Nissan NV300 Combi vor. Zu erkennen ist die überarbeitete Version des Transporters an einer neuen Frontpartie mit präsenterem Kühlergrill und LED-Leuchten. Innen gibt es mehr Chrom- und Carbon-Zierrat, erhalten bleibt das flexible Sitzkonzept mit fünf, sechs, acht oder neun Plätzen.

Neuer Look, neue Motoren Neuer Look, neue Motoren

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings