Der Citroen Berlingo, seine Schwestermodelle Peugeot Rafter und Opel Combo sowie die entsprechenden Nutzfahrzeugvarianten Berlingo Kastenwagen, Partner und Combo Cargo sind in ihrer neuesten Generation seit Sommer 2018 auf dem Markt. In welchen Varianten und unter welchem Namen die Toyota -Version dazustoßen wird, ist noch nicht bekannt.

Das Hochdachkombi-Trio um Citroen Berlingo und Co. bekommt Zuwachs. 2019 startet im spanischen Produktionswerk Vigo eine Variante unter Toyota -Logo. Das hat der japanische Automobilhersteller nun anlässlich einer Erweiterung seiner Kooperation mit dem französischen PSA-Konzern bekannt gegeben. Ein vergleichbares Modell fehlt aktuell im Portfolio der Japaner, die weder einen kleinen Lieferwagen noch einen Hochdachkombi für Familien im Programm haben. Beide Unternehmen arbeiten bereits bei der Produktion mittelgroßer Transporter sowie bei Kleinstwagen zusammen. Letztere werden in einem bisher gemeinsam betriebenen Werk im tschechischen Kolin gebaut, das künftig Toyota allein gehören wird.

