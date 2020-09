Mit Wirkung zum 01. September 2020 hat Christian Paccussi die Rolle des Dirketors für Vertrieb und Marketing bei der FCA Bank Deutschland übernommen, wie der Konzern nun mitteilte. Er berichtet in seiner Funktion direkt an den Geschäftsführer, Federico Berra.

Paccussi gehört bereits seit 2003 dem FCA-Konzern an und verfügt über 21 Jahre Erfahrung im Automobilsektor. Er war in den letzten 17 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen in Italien, der Schweiz un in Deutschland tätig. Zuletzt war er seit 2018 europaweit für die FCA Niederlassungen zuständig. In der Geschäftsführung freut sich Federico Berra auf die neue Zusammenarbeit: "Mit Christian Paccussi gewinnt unsere Bank einen ausgesprochenen Vertriebsexperten, dem die Automobilbranche und auch die Vertriebsseite im FCA-Konzern bereits bestens bekannt sind. In seiner neuen Verantwortung wünsche ich ihm alles Gute."