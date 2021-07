Seit Oktober 2018 führt Lars Henner Santelmann nicht nur VW Financial Services als Vorstandsvorsitzender, sondern in Personalunion auch das Vertriebsressort der Finanz- und Mobilitätstochter des VW-Konzerns. Zum 1. Oktober gibt er die Vertriebsverantwortung in neue Hände: Dann wechselt Anthony Bandmann zu VWFS. Bisher ist Bandmann noch Präsident und CEO der VW Credit Inc. in den USA. Santelmann erklärt den Wechsel so: "Wir transformieren aktuell die länderbezogene Aufstellung von VW Financial Services in Europa in eine auf Vertriebskanäle ausgerichtete Organisation. Anthony Bandmanns Erfahrungen aus der Restrukturierung unseres Nordamerikageschäfts fließen hier ein und liefern wertvolle Impulse."

Der 48-jährige Bandmann kam 2012 als Sprecher der Geschäftsführung der VW Bank nach Braunschweig und verantwortete zusätzlich die Geschäftsführung des VW Versicherungsdienstes. Von September 2017 bis Juni 2019 war Bandmann Sprecher der Geschäftsführung der VW Leasing, bevor er zur VCI in die USA wechselte.