Der Bußgeldkatalog war erst in diesem Jahr verschärft worden, unter anderem wurde das Limit auf Autobahnen für ein einmonatiges Fahrverbot von 41 auf 26 km/h drastisch reduziert. Formfehler haben allerdings dazu geführt, dass die Novelle aufgehoben ist, was derzeit auch vor Gerichten zu unterschiedlichen Interpretationen der gegenwärtigen Rechtslage führt.

Das Modell sieht eine Ausweitung der bisherigen Aufteilung "innerorts/außerorts" auf drei Stufen vor, bei der die "außerorts"-Regelung um die Stufe "Autobahn" erweitert wird. Ein Fahrverbot soll nach diesem Vorschlag auf Autobahnen erst bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 36 km/h (statt bisher 26 km/h) erfolgen. Der Club begründet dies damit, dass Autobahnen die sichersten Straßen seien und sich in ihrem Gefahrenpotential deutlich von Landstraßen unterschieden, für die bisher aber die gleichen Regelungen gelten. Hier soll das Limit für ein einmonatiges Fahrverbot bei 26 km/h Überschreitung bleiben.

Der Automobil-Club Verkehr (ACV) hat einen Vorschlag zu den Fahrverbotsregeln im Bußgeldkatalog unterbreitet. Der drittgrößte deutsche Autoclub fordert dabei im Kern eine großzügigere Regelung auf Autobahnen, will dafür am im Gegenzug die Regeln im Stadtverkehr nochmals verschärfen.

16 – 26 – 36: Diese Zahlenkombination steht im Kern für einen Vorschlag des ACV zu Fahrverbotsregelungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Er soll für mehr Fairness und eine feinere Justierung von Strafen in diesem Bereich sorgen.

