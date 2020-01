Die Rückleuchten schaffen es in die Serie.

Technisch dürfte die neue Caddy-Generation erstmals auf dem modularen Pkw-Baukasten des Konzerns basieren, den auch Golf und Co. nutzen. Wie gehabt wird es wieder diverse Varianten bei Radstand, Innenraumgestaltung und Sitzkonfiguration geben.

Die Neuauflage des Kleintransporters VW Caddy soll besonders sportlich und dynamisch ausfallen. Das kündigt VW nun kurz vor der Premiere des kleinen Nutzfahrzeugs an, das es auch wieder in einer Pkw-Variante geben wird. Belegen soll die neue Ausrichtung eine Designskizze, die extra große Räder, einen bulligen Stoßfänger und windschnittige Kamera-Außenspiegel zeigen. In die Serie werden es laut Hersteller auf jeden Fall die schmalen, vertikalen LED-Rückleuchten schaffen.

