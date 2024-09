Neuer MG ZS als Vollhybrid am Start Jetzt kommt der große Bruder des MG3 Hybrid+

Dieses Jahr hat MG mit dem MG3 Hybrid+ seinen ersten Vollhybrid in Deutschland auf den Markt gebracht. Nun folgt mit der Neuauflage des ZS ein weiterer Teilzeitstromer. Was der große Bruder alles kann.

Zu Preisen ab rund 19.300 Euro netto bringt MG im Herbst eine Neuauflage des Kompakt-SUV ZS auf den Markt. Der 4,43 Meter lange Fünftürer mit 443 bis 1.457 Liter Kofferraumvolumen erhält ein moderneres Design, das deutliche Ähnlichkeiten mit dem kleinen MG3 Hybrid+ aufweist.

Foto: MG Der knapp über 4,40 Meter lange Fünftürer startet bei rund 19.300 Euro netto.



Von diesem übernimmt der ZS auch den Antrieb, der einen 1,5-Liter-Benziner mit 102 PS, einen E-Motor mit 136 PS und eine Dreistufen-Automatik kombiniert. Die Systemleistung gibt MG mit 197 PS an. Damit soll der frontgetriebene 1,5-Tonner in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 168 km/h. Den Verbrauch gibt MG mit rund 5 Litern an.

Der neue ZS wird in Deutschland in den drei Ausstattungslinien Standard, Comfort und Luxury angeboten. Details zu den Preisen will MG im Laufe des Jahres bekannt geben.