Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

StoreDot setzt die Technik in Kombination mit den selbst entwickelten und für 2024 angekündigten XFC-Akkus ein, die sich durch eine besonders starke Schnellladefähigkeit auszeichnen sollen. Die "Digital Battery"-Technik soll im Rahmen eines Open-Source-Ansatzes aber auch anderen Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Normalerweise nimmt die Speicherkapazität von E-Auto-Akkus mit der Zeit leicht ab. Nimmt man die Garantie-Versprechen der Hersteller zum Maßstab, stehen nach acht Jahren nur noch rund 70 Prozent des ursprünglichen Wertes zur Verfügung. Die Reichweite verringert sich dadurch um den gleichen Faktor. Das StoreDot-System beschränkt in der ersten Nutzungsphase die genutzte Batterie-Kapazität, um den Stress für die Stromspeicher zu mindern. Nach hinten raus soll das zu einer besseren Lebensdauer führen.

Gewöhnlich verlieren E-Auto-Akkus mit der Zeit an Speicherkapazität. Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot will das nun durch eine neuartige Kombination aus Management-Software und spezieller Zellchemie verhindern. Das "Digital Battery"-System soll die Speicherfähigkeit das komplette Fahrzeugleben lang auf dem gleichen Niveau halten. Als Vorteile nennt das Unternehmen unter anderem höhere Restwerte bei Gebrauchtwagen und eine bessere Nutzerakzeptanz.

Nach acht Jahren ist die mögliche Reichweite eines E-Autos um knapp ein Drittel geschrumpft. Ein israelischer Batterie-Spezialist will das nun mit einer speziellen Software verhindern.

Neues Batteriemanagement-System Per Software mehr Akku-Haltbarkeit

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021