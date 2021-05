Der Stellantis-Konzern baut sein Dienstleistungs- und Produkt-Angebot rund um die E-Mobilität aus. Mit dem neuen Unternehmen "Free2Move eSolutions" will der Autokonzern eine weltweite Spitzenposition unter den E-Mobilitätsdiensten für private und gewerbliche Kunden erobern. Zum Portfolio zählen unter anderem Installation und Betrieb öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur, Lebenszyklus-Management der Batterien sowie die Vehicle-to-Grid-Integration und Energiemanagement-Lösungen.

Free2Move Mietwagen per App

Free2Move eSolutions ist ein Joint Venture von Stellantis und dem Technologie-Unternehmen Engie EPS. Mit dem ersten Produkt, Hard- und Software für Ladeinfrastruktur, ist man bereits gestartet. In den kommenden Wochen soll das Angebot um Ladestrom-Dienste ausgeweitet werden, weitere Dienste sollen folgen - zunächst in Italien, später in weiteren europäischen Ländern. Mit seinem Portfolio will sich die Stellantis-Tochter nicht allein an Kunden der einzelnen Konzernmarken wenden, sondern an alle E-Autonutzer in Europa.