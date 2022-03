Die Bundesregierung unterstützt die EU-Pläne zu einem Verbrenner-Aus ab 2035. Mit E-Fuels betriebene Diesel oder Benziner seien nach 2035 nur außerhalb der CO2-Flottengrenzwerte eine Option, wie Umweltministerin Steffi Lemke nach einem Treffen des EU-Umweltrates in Brüssel mitgeteilt hat. Auf dem Weltklimagipfel in Glasgow im vergangenen Jahr hatte Deutschland unter der Vorgängerregierung ein festes Verbrenner-Aus noch abgelehnt.

Die EU will die Zulassung neuer Verbrenner ab 2035 verbieten. Auch Deutschland ist nun dafür.

Neuwagen in Deutschland Ab 2035 keine Verbrenner mehr

firmenauto test drive 2022

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings