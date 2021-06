Elektro-SUV made in China

Zu den Gründen für die gesunkenen Emissionen zählt der steigende Anteil elektrischer Fahrzeuge an den Neuzulassungen. Bei den Pkw stieg er von 3,5 Prozent auf zuletzt 11 Prozent, bei den Nutzfahrzeugen von 1,4 auf 2,3 Prozent. Deutschland liegt beim CO2-Ausstoß zumindest bei Pkw deutlich über dem Europa-Schnitt: 2020 emittierte der durchschnittliche Neuwagen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 139,8 Gramm pro Kilometer, im laufenden Jahr sind es 126 Gramm.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Europas Neuwagen sind erstmals seit 2016 sparsamer geworden. Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche CO2- Ausstoß pro neu zugelassenem Pkw bei 107,8 Gramm pro Kilometer, wie die Europäische Umweltagentur EEA mitteilt. Das entspricht einem Rückgang um 14,5 Gramm beziehungsweise 12 Prozent gegenüber 2019. Auch die Klimagas-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen sind um 2,3 Gramm auf 157,7 Gramm gesunken. Berücksichtigt wurden jeweils die Neuzulassungen in der EU, Island, Norwegen und dem Vereinigten Königreich.

Neuwagen in Europa Sparsamer und sauberer

