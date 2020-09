Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Neuzulassungen in Corona-Zeiten

SUV-Boom in den USA

Insgesamt wurden im Juli in der EU27 1,28 Millionen Pkw neu zugelassen, 4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Davon waren 52 Prozent mit einem Ottomotor ausgerüstet, 28 Prozent mit einem Diesel. Der Anteil von E-Autos und Plug-in-Hybriden betrug 18 Prozent.

SUV-Boom in Europa

Europaweit beliebtestes Elektroauto im Juli war der Renault Zoe mit 9.280 Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgten Hyundai Kona (4.405) und VW E-Golf (4.094). Bei den Plug-in-Hybriden führte der Ford Kuga mit 6.366 Neuzulassungen das Feld an, bei den klassischen Hybriden der Toyota C-HR mit 10.571 Neuzulassungen.

Der VW Golf ist zurück an Europas Spitze. Mit 31.169 Neuzulassungen in der EU verweist der Wolfsburger im Juli den Vormonatsprimus Renault Clio wieder auf Rang zwei. Der französische Kleinwagen fand 25.054 neue Besitzer, wie aus einer Statistik des Beratungsunternehmens Jato hervor geht. Auf Rang drei landete der Skoda Octavia mit 22.569 Neuzulassungen. Komplettiert werden die Top Ten von Peugeot 208, Renault Captur, Peugeot 2008, VW T-Roc, Opel Corsa, Dacia Sandero und VW Tiguan mit jeweils rund 20,000 Einheiten.

Zuletzt hatte der Dauerbestseller VW Golf den Renault Clio in der Käufergunst vorbeiziehen lassen. Im Juli wurden die gewohnten Verhältnisse wieder hergestellt.

Neuzulassunge Europa Juli 2020 Alter Bekannter zurück an der Spitze

