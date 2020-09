Zusammenfassend erreichten die Pkw-Zulassungen im August 2020 ein monatsübliches Niveau, so Dataforce. Die Analysten rechnen für September mit einem komplett umgekehrten Bild, da die Vorjahreswerte dann niedriger als saisonüblich ausfallen.

Der Privatmarkt musste mit sieben Prozent Rückgang gegenüber August 2019 am wenigsten Federn lassen, aber auch der relevante Flottenmarkt gab lediglich um 12,4 Prozent nach. Die relevanten Flottenzulassungen lagen damit knapp zehn Prozent über dem Wert von August 2017.

WLTP und RDE verzerren den Vorjahresvergleich der Neuzulassungen im August 2020. Der 1. September war in den letzten beiden Jahren Stichtag für die Einführung der WLTP-Verbrauchs- sowie der RDE-Abgasmessungen. Pkw, die noch nach alten Regularien geprüft waren, mussten bis Ende August 2019 zugelassen werden. Die Folge laut den Analysten von Dataforce: Jeweils über 300.000 Neuzulassungen im August 2018 und August 2019. Saisonüblich sind hingegen 230.000 Neuzulassungen.

Im August gingen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, nachdem sich der Markt von Mai bis Juli erholte. Das liegt nicht an Corona, sagt Marktspezialist Dataforce.

Neuzulassungen August 2020 Rückgang lag nicht an Corona

