Für 2020 setzen die Tschechen wie fast alle Hersteller auf die E-Mobilität. Nach Unternehmensangaben liegen für das vollelektrische Minicar Citigo iV sowie die Plug-in-Version des Superb bereits 3.000 Bestellungen vor. Beide sollen ab Anfang 2020 zügig ausgeliefert werden. Mit einem Preis von 17.605 Euro (alle Preise netto) gehört der Citigo zu den günstigsten E-Autos auf dem Markt, zumal hier noch 6.000 Euro Umweltbonus abgehen. Wer nicht kaufen will, soll den kleinen Flitzer auch ohne Anzahlung für eine Monatsrate von 121 Euro leasen können.

Obwohl der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht, war auch 2019 wieder der Octavia das meist verkaufte Modell von Skoda. Der auch als Geschäftswagen beliebte Octavia bleibt zudem das meist verkaufte Importmodell in Deutschland. Die nächste, vierte Generation des Octavia wird ab Ende März wieder als Kombi und Limousine und mit einer breiten Antriebspalette verkauft. Neben Benziner und Diesel soll es auch wieder einen sparsamen und sauberen Erdgasantrieb geben.

2020 wird Skoda 125 Jahre alt. Das Geburtstagsgeschenk machte sich die Marke aber bereits ein Jahr früher. 2019 verkaufen die Tschechen erstmals mehr als 200.000 Autos in Deutschland. Bis Ende November wurden 193.915 Skoda zugelassen. Damit belegt Skoda als erfolgreichster Importeur Rang sieben der Autohersteller, nur noch knapp hinter Opel (204.645 Zulassungen bis einschließlich November).

