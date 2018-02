In Deutschland rangiert der Golf seit 1975 unumstritten auf Verkaufsrang eins – lediglich 1980 unterbrochen durch den Mercedes W 123. In Europa ist er nicht ganz so erfolgreich, dennoch ein beliebter Kompaktwagen. Geschlagen geben musste sich der Golf in Europas Bestsellerliste zuletzt in den Jahren 2001 bis 2004, als sein kleinerer Konzernbruder Polo die Pole-Position erreichte. Das Beratungsunternehmens Jato Dynamics hat nun erneut die Zulassungen für 2017 in ganz Europa geprüft. Dabei gab es durchaus die eine oder andere Überraschung. Wir sagen Ihnen, wer es in die Top 10 geschafft hat und wer Europas Bestseller 2017 ist. Alle Platzierungen in der Bildergalerie .