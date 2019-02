Besonders dynamisch habe sich im Januar die Transporterzulassungen, also die Summe von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities, entwickelt. Alle Marktsegmente waren zweistellig im Plus. Die höchsten Zuwächse verbuchten die Autovermieter mit + 52,5 Prozent und der Fahrzeugbau mit 47,6 Prozent mehr Neuzulassungen als noch im Januar 2018. Insgesamt wurden 38.861 Transporter zugelassen, 19,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Sondereinflusskanäle Fahrzeugbau, Fahrzeughandel und Autovermieter verzeichneten ein Minus von 1,8 Prozent. Das spricht für die Marktanalysten für eine solide Nachfrage, denn je mehr Autos direkt an Firmen und Privatpersonen verkaufen werden könnten, desto weniger müsse auf das Instrument der taktischen Zulassungen zurückgegriffen werden. Besonders der Fahrzeughandel hielt sich im letzten Monat mit Eigenzulassungen zurück (‑ 8,7 %). Steigerungen bei Fahrzeugbau (+ 7,0 %) und Autovermietern (+ 5,5 %) verhinderten laut Dataforce dagegen einen noch stärkeren Rückgang.

Der Privatmarkt musste sich mit einer Zulassungsspitze im Januar 2018 messen. Hier trieben deutschlandweite Wechselprämien von bis zu 10.000 Euro das Marktsegment in ungeahnte Höhen. Wie die Dataforce-Zahlen zeigen, verlor im Vergleich dazu der vergangene Monat 7,0 Prozent. Das absolute Ergebnis von 88.033 Neuzulassungen ist dennoch der zweitbeste Privatmarktwert seit 2007 und liegt satte 17,3 Prozent über dem Mittel der letzten zehn Jahre.

