Mehr Interesse an E-Autos

Mit einem Minus von 13,8 Prozent im Vergleich zum Juni 2019 ist der Transportermarkt schon verhältnismäßig nah an das Vorjahresniveau herangerobbt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities seit Jahren boomt und ohne die aktuellen Umstände wohl weiterhin ein kräftiges Wachstum zu erwarten gewesen wäre.

Das beste Ergebnis konnten im letzten Monat allerdings die Autovermieter verbuchen. Sowohl bei dem Wachstum gegenüber Mai 2020 (+ 54,0 %) als auch in Bezug auf den Vorjahresvergleich (- 25,7 %) lagen die Vermieter vorne. Sehr wahrscheinlich fällt hier der Nachholeffekt am größten aus, weil die Autovermieter ihre Neuzulassungen sehr früh und umfangreich reduziert hatten.

Grund für den Anstieg sind vor allem die gewerblichen Neuzulassungen. Der Flottenmarkt steigerte seine Registrierungen um 32,2 Prozent und liegt damit nur noch ein gutes Viertel unter den Vorjahreswerten von 2019. Wiederum im Vormonatsvergleich zogen die Eigenzulassungen von Fahrzeugbau (+ 46,6 % zum Mai 2020) und Fahrzeughandel (+ 47,2 %) noch stärker an. Dennoch liegen beide Marktsegmente noch immer ein knappes Drittel unter dem Niveau von Juni 2019.

Im Juni wurden 32,3 Prozent weniger Autos angemeldet als im Vorjahresmonat. Dabei gab es im bundesweiten Durchschnitt zwei Arbeitstage mehr als im Juni 2019. Das hätte unter normalen Umständen einen Wachstumsschub von rund vier Prozent ausgemacht. Normal sind die Umstände aber nach wie vor nicht. Und so ist weiter vor allem der Vergleich mit dem direkten Vormonat von Interesse, der ansonsten wegen der saisonalen Unterschiede wenig aussagekräftig ist. Hier stehen die Zeichen weiterhin deutlich auf Erholung, denn die Pkw-Zulassungen liegen insgesamt 31,0 Prozent höher als noch im Mai.

Erholung sieht anders aus: Zwar geben die Zulassungszahlen im Juni Hoffnung, dass sich der coronabedingt eingebrochene Automobilmarkt irgendwann wieder erholt. Doch wenn überhaupt, so geht es nur im Firmenwagengeschäft wieder aufwärts. Jedenfalls haben laut dataforce die gewerblichen Neuzulassungen wieder angezogen. Bei Privatkunden hat die bevorstehende Mehrwertsteuersenkung die Erholung wohl noch um einen Monat verzögert. Insgesamt liegt der Pkw-Markt dennoch ein Drittel unter Vorjahresniveau, bei Transportern ist der Abstand deutlich kleiner.

