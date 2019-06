Bestseller in Deutschland

Bei den Antriebsarten bleibt der Benziner im Mai mit einem Marktanteil von 59 Prozent führend, der Diesel kommt auf 33 Prozent. Die Zahl der neuen E-Autos verdoppelte sich auf 4.630 Einheiten, die klassischen Hybride legten um 88 Prozent auf 19.306 Fahrzeuge zu. Bei den Plug-in-Hybriden gab es ein Plus von 33 Prozent auf 3.269 Einheiten. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuwagen lag mit 158,6 Gramm pro Kilometer auf dem Niveau des Vormonats.

Der deutsche Neuwagenmarkt ist im Mai stark gewachsen. 332.962 Neuzulassungen entsprechen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einem Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten fünf Monaten 2019 wurden somit 1,52 Millionen Pkw erstmals zugelassen, 1,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2018.

