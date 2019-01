Diese Kraftprotze ziehen was weg

SUV und Pick-up bis 3,5 Tonnen Anhängelast Diese Kraftprotze ziehen was weg

Wichtigste Fahrzeugklasse waren erneut die Transporter, von denen in der EU 2,06 Millionen neue Exemplare auf die Straße rollten (+3,1%). Die Zahl der neu zugelassenen mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge stieg um 3,5 Prozent auf 384.000 Einheiten, bei den Bussen gab es ein Plus von 1,3 Prozent auf 42.000 Einheiten.

Europas Nutzfahrzeugmarkt ist 2018 gewachsen. Insgesamt wurden in der EU nach Angaben des Branchenverbands ACEA 2,48 Millionen Transporter, Lkw und Busse neu zugelassen, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Größter Markt war Frankreich mit rund 519.000 Einheiten (+4,9%) vor dem Vereinigten Königreich mit 417.000 Neuzulassungen (-1,9%). Deutschland rangiert mit 386.000 Fahrzeugen auf Rang drei (+4,6%).

