Nio schließt Partnerschaft mit Freenow Ausbau von E-Taxi-Flotten

Der chinesische E-Fahrzeughersteller Nio kooperiert mit der Mobilitätsplattform Freenow. In diesem Rahmen erhalten unter anderem Taxiunternehmen in Großstädten Sonderkonditionen für Nio-Modelle. Mit welchem Ziel?

Taxiunternehmen, die Nio-Modelle wählen und Freenow -Partner sind, profitieren von Sonderkonditionen und weiteren Vorteilen. Derzeit sind die Oberklasse-Limousine Nio ET7 und die Mittelklasse-Limousine Nio ET5 für den Umbau zum Taxi-Fahrzeug verfügbar, mit Lieferzeiten ab sechs Wochen. Gemeinsame Veranstaltungen wie Testdrive- und Informationsevents in verschiedenen Regionen sollen die Elektromobilität für Taxiunternehmen zugänglicher machen. Damit hat Nio nach eigenen Angaben in Freenow einen Partner gefunden, um die Elektro-Taxi-Initiative voranzutreiben. Ole Gravenhorst, Key-Account-Manager Nord bei Nio, erklärt: "Wir freuen uns, durch das Netzwerk von Freenow nun einer großen Anzahl an Taxiunternehmen bundesweit unser Angebot vorstellen zu können. Freenow ist innovativ, verfügt zugleich über eine langjährige Erfahrung in der Personenbeförderung und ist komplett digital ausgerichtet, was Freenow zu einem ausgezeichneten strategischen Partner für Nio macht."

Auftaktevent in Hamburg

Das erste gemeinsame Event fand in Hamburg statt, wo Dirk Ritter, Leiter der Verkehrsgewerbeaufsicht der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, die Initiative begrüßte: "Die Umstellung auf emissionsfreie E-Taxen in Hamburg ist in vollem Gange, was bis heute bereits mehr als 9.000 Tonnen CO₂ eingespart hat. Fast 700 Taxen, ein Viertel der Hamburger Flotte, fahren bereits elektrisch. Wir begrüßen die Partnerschaft von Nio und Freenow, die es Taxiunternehmen und ihren Fahrgästen leichter macht, schon heute auf die Mobilität von morgen umzusteigen."

Hamburg als Vorreiter der Elektromobilität

Hamburg ist führend bei elektrisch betriebenen Fahrten auf der Freenow -Plattform. Über 85 Prozent der mehr als 600 Elektro-Taxis in Hamburg sind über Freenow verfügbar. Andreas Maier, General Manager Freenow D/A, betont: "Hamburg ist ein Vorreiter in der Elektromobilität und wir sind stolz darauf, Teil dieser Bewegung zu sein. Nio-Taxis bieten ein luxuriöses Fahrerlebnis für unsere Fahrgäste, gleichzeitig können wir mit Nio als Partner den Übergang zu emissionsfreien Taxis weiter beschleunigen."

Zukunftsaussichten: Power Swap Station in Hamburg

Hamburger Taxiunternehmen profitieren besonders von den Nio-Modellen, da eine städtische Power Swap Station (PSS) geplant ist. Eine solche Station, wie sie bereits in Berlin eröffnet wurde, ermöglicht den automatisierten Austausch leerer Batterien gegen geladene in nur drei Minuten. Dies erhöht die Attraktivität der Nio-Fahrzeuge für den Taxibetrieb erheblich.

Finanzierungsoptionen für Hamburger Taxibetriebe

Die Kazenmaier Leasing unterstützt das „Projekt Zukunftstaxi“ in Hamburg mit individuellen Finanzierungslösungen. Christian Lüttcke, Key-Account-Manager der Kazenmaier Leasing, betont: „Gemeinsam mit Nio schaffen wir eine nachhaltige Mobilitätsform, die das Stadtbild Hamburgs verändert.“ Andreas Mehrfeld, Head of Key-Account-Management, fügt hinzu: „Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass Taxiunternehmen ihre Flotten emissionsfrei gestalten können, und tragen damit zur Verbesserung der Luftqualität bei.“