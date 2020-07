Innen bietet derknapp 1,70 Meter hohe Fünftürer mit großer Heckklappe großzügige Platzverhältnisse sowie ein aufgeräumtes Cockpit ohne Schalter. Stattdessen gibt es berührungsempfindliche Oberflächen sowiezwei 12,3 Zoll große Displays. Die Steuerung erfolgt via Spracheingabe undAmazon Alexa beantwortet Fragen. Das Assistenzsystem Pro-Pilot-System ermöglicht unter anderem halbautonomes Fahren.

Das 4,60 Meter lange Fahrzeug basiert auf einer neuen Plattform des Renault-Nissan-Konzerns und liegt zwischen den SUV Qashqai und X-Trail. In Europa wird der Ariya mit fünf verschiedenen Leistungsstärken von 218 PS bis 394 PS sowie in mit zwei Batteriegrößen angeboten, die jeweils mit Front- oder Allradantrieb kombiniert werden können. Der Akku mit 63 kWh schafft im Frontantrieb rund 360 Kilometer, mit Allradantrieb sollen es rund 340 Kilometer sein. Die größere Batterie ist für eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer gut, im 4x4-Betrieb sind es 460 Kilometer. Das Topmodell mit 394 PS stromert mit Allrad und dem großen Akku bis zu 400 Kilometer weit. Anders als der Leaf verfügt der Ariya über den europäischen CCS-Standardanschluss und über ein Drei-Phasen-Ladegerät für das Laden mit bis zu 22 kW zu Hause oder an einer öffentlichen Säule. DC-Schnellladungen sind mit bis zu 130 kW möglich.

Nissan setzt auf Elektromobilität und stellt den neuen Crossover Ariya vor. Das batterieelektrische SUV kommt voraussichtlich 2021 in Europa auf den Markt und kann je nach Batteriegröße bis zu 500 Kilometer weit fahren. Das modern gezeichnete Fahrzeug ist gleichzeitig Vorreiter einer neuen Nissan-Designsprache.

