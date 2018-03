Gianluca de Ficchy folgt auf Paul Willcox, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Er kam 2001 zur Renault-Gruppe und wurde 2014 zum CEO der RCI Bank and Services ernannt, dem für Finanzdienstleistungen zuständigen Unternehmen der Renault-Nissan-Mitsubishi Allianz. In seiner neuen Funktion berichtet de Ficchy an Chief Performance Officer José Muñoz.