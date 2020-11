So kommen Firmenwagen an Strom

Nissan bietet den Elektro-Lieferwagen e-NV200 nun auch als Kleinbus für Gewerbekunden an. Zum Preis von 35.100 Euro (alle Preise netto) gibt es eine fünfsitzige Variante, gegen 546 Euro Aufpreis sind zwei weitere Plätze montiert. Zur Ausstattung zählen Klimaanlage, Rückfahrkamera und Digital-Radio, am Heck finden sich Flügeltüren, Aufpreisfrei ist alternativ eine oben angeschlagene Klappe bestellbar. Den Antrieb übernimmt der aus den anderen Varianten bekannte E-Motor mit 109 PS. Die Reichweite ist mit rund 200 Kilometern angegeben.

