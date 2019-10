Elektroautos in Deutschland 2019

Zu konkreten Serienplänen sagt der Hersteller nichts. Das Design der Studie soll allerdings einen Hinweis auf die neue Richtung der Nissan -Formensprache geben. Zudem dürften Elemente des Konzeptfahrzeugs am nächsten Kei-Car-Modell der Marke für den japanischen Markt zu finden sein.

Wie ein Pendlerauto der Zukunft aussehen könnte, zeigt Nissan auf der Tokyo Motor Show (25. bis 4. Oktober) mit der Studie IMk concept. Der 3,43 Meter lange Kleinstwagen wird von einem Elektromotor angetrieben und bietet teilautonome Fahrfunktionen. Unter anderem sucht er sich nach dem Aussteigen der Passagiere selbstständig einen Parkplatz. Im loungeartigen Innenraum finden vier Personen Platz, an Materialien dominieren Holz und kaffeefarbene Teppiche. Ein hohes Maß an Vernetzung soll das Leben an Bord und außerhalb des Fahrzeugs möglichst angenehm machen, unter anderem lassen sich aus der Ferne Sitze und Klimaanlage verstellen.

In Japan genießen kleine Stadtautos, sogenannte Kei Cars, viele finanzielle Vorteile. Daher sind sie dort sehr beliebt. Nissan stellt auf der Tokyo Motor Show seine neueste Interpretation eines kleinen Pendler-Mobils vor.

