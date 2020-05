Mehr Ladepunkte in Deutschland

Das Einstiegs-Komfortniveau (Acenta Option) für den Leaf mit der großen Batterie baut auf dem Level "ZE1" auf, hat also ein Mode-3-Kabel, den 6,6-kW-Onboard-Lader, eine Wärmepumpe und auch Nissan Connect EV mit Rückfahrkamera an Bord. Außerdem sind serienmäßig unter anderem 17-Zoll-Alus und ein adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent vorhanden. Die anderen Ausstattungslinien des Leaf bleiben unverändert im Programm.

Nissan bietet seinen Stromer Leaf zu günstigeren Preisen an. Die Modelle mit der 40 kWh-Batterie und dem 150 PS-E-Motor werden über alle Ausstattungslinien um je 3.600 Euro günstiger, die mit dem 62 kWh-Akku (217 PS) um je 4.800 Euro. Außerdem nimmt Nissan eine neue Basisausstattung ins Programm, so dass der offizielle Listenpreis für den Leaf nun bei 25.200 Euro (40 kWh, alle Preise netto) startet. Der stärkere Stromer ist nun ab 32.100 Euro zu haben.

