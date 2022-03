Car of the Year 2022

Car of the Year 2022 Das Auto des Jahres 2022 steht fest

Car of the Year 2022

Alle Elektroautos in Deutschland (2022)

Alle Elektroautos in Deutschland (2022) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Zum Modelljahr 2022 fährt der Nissan Leaf mit kleinen optischen Veränderungen vor. Auf Rädern und Frontgrill prangt das neue Markenlogo. Neue 16- und 17-Zoll große Leichtmetallfelgen mit glatter schwarzer Oberfläche stehen wie zwei neue Lacktöne in Blau zur Wahl.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw