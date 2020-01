Nissan liefert 300 Elektrotransporter vom Typ e-NV200 an den Paketdienstleister DPD. Damit wächst die elektrische Flotte der Paketzusteller auf 450 Elektrotransporter an.

In Großbritannien setzt DPD vermehrt auf Elektrotransporter in der Paketzustellung. Nissan liefert 300 e-NV200 an das Logistikunternehmen aus. Damit wächst dessen Elektroflotte auf insgesamt 450 Fahrzeuge an. DPD ist mit jährlich 250 Millionen Paketlieferungen eines der größten Logistikunternehmen Großbritanniens. Bis zum Jahresende soll der Anteil von E-Fahrzeugen in der Gesamtflotte auf zehn Prozent steigen.

„Der e-NV200 ist ein Beispiel dafür, wie sich Nissan für eine nachhaltigere Gesellschaft engagiert. Mit der Unterstützung von DPD bei einer CO2-neutralen Zustellung machen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Soufiane Elkhomri, General Manager für leichte Nutzfahrzeuge bei Nissan Europe. Dwain McDonald, CEO von DPD, ergänzt: „Dies ist ein echter Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft für die Paketbranche. Diese Fahrzeuge verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es geht nicht nur darum, sie einzustöpseln. Wir überdenken die gesamte Art und Weise, wie wir jetzt und in Zukunft Pakete über andere Streckennetze und neue Depots ausliefern. Es ist eine Revolution für unsere Industrie und elektrische, emissionsfreie Fahrzeuge stehen im Mittelpunkt dieser Vision.“

Der Nissan e-NV 200 verfügt über einen Akku mit 40 Kilowattstunden Kapazität, was eine Reichweite von 200 Kilometern im WLTP-Zyklus möglich macht. Gleichzeitig passen dennoch zwei Europaletten in den Laderaum, dessen Ladeboden nur 52 Zentimeter über der Fahrbahn liegt. Als Zuladung verkraftet der Kleintransporter immerhin 701 Kilogramm.