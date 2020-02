Eben erst verkündete Mercedes, die X-Klasse einzustellen. Jetzt wertet Nissan den auf der gleichen Plattform aufbauenden Navara auf. Als N-Guard (ab 40.092 Euro alle Preise netto) erhält das Fahrzeug nun für seine 1,59 Meter lange Ladefläche zum Schutz vor Korrosion eine mit Vinyl-beschichtete Ladewanne. Die Doppelkabine verfügt über eine indirekte Fußraumbeleuchtung; Sitze, Türverkleidungen und Fußmatten weisen blaue Verzierungen auf. In der limitierten Launch Edition (ab 42.151 Euro) fährt der Allradler in Vollausstattung inklusive eines Sperrdifferenzials vor. Die Kraftübertragung übernimmt eine Siebenstufen-Automatik anstelle des serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebes. Angetrieben wird der Navara N-Guard von einem 2,3-Liter-Diesel mit 190 PS.

