Der außer als Kombi auch in anderen Karosserievarianten erhältliche, mittelgroße Transporter basiert auf dem Trafic von Allianz-Partner Renault. Premiere hat das Nissan -Modell 2016 gefeiert, sein Technik-Zwilling wird seit 2014 gebaut.

Zu Preisen ab 32.840 Euro netto ist ab sofort der geliftete Nissan NV300 Kombi bestellbar. Der sechs- bis neunsitzige Kleinbus verfügt über einen neuen 2,0-Liter-Diesel mit wahlweise 110 PS, 150 PS oder 170 PS, der je nach Variante mit einer Sechsgang-Handschaltung oder einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert ist. Darüber hinaus stehen drei Karosserielängen zwischen 5,08 Meter und 5,48 Meter sowie drei Ausstattungslinien zur Wahl. Bereits im Basismodell sind LED-Scheinwerfer, Tempomat und Klimaanlage an Bord.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021