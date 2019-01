China-Modelle in Europa

China-Modelle in Europa Seltene Autos aus Fernost

China-Modelle in Europa

Falls der Handwerker Strom benötigt, kann er, selbst wenn keine Steckdose in der Nähe ist, auf ein spezielles Batteriepaket mit 700 Wattstunden Speicherkapazität zurückgreifen. Die Zellen für den mobilen Stromspeicher, der mit Hilfe von Solarpanels auf dem Fahrzeugdach auch klimaneutral geladen werden kann, ist mit ausgemusterten Batteriezellen eines Nissan Leaf bestückt. Roam nennt Nissan dieses mit Haushaltssteckdosen und USB-Ports ausgestattete Kraftpaket, welches übrigens im Frühjahr 2019 offiziell auf den Markt kommen soll. Der besondere Innenausbau des NV300 dürfte hingegen in dieser Form einzigartig bleiben.

Mit dem NV300-Konzept stellt Nissan auch ein spezielles Batteriepakt namens Roam vor, welches im Frühjahr 2019 sogar in den Markt kommen soll.

Der weitgehend aus Holz gefertigte Innenausbau bietet unter anderem Regale, in die sich maßgeschneiderte Transportboxen verstauen lassen. Außerdem sind diverse Wandhalterungen vorhanden, um Tischler-Werkzeuge griffbereit unterzubringen. Zusätzlich befindet sich im fensterlosen Innenraum ein Schreibtischarbeitsplatz, den ein Handwerker zum Beispiel zum Anfertigen von Skizzen nutzen kann.

Nissans jüngstes Konzeptauto zielt auf umweltbewusste Tischler ab. Das Highlight am Transporter sind die Solarpanels auf dem Dach sowie ein mobiler Stromspeicher.

Who is Who Pkw