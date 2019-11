Tools für Sprinter, Vito & Co

Beim größeren NV400 kommt ein überarbeiteter 2,3-Liter-Vierzylinderdiesel in den drei Leistungsstufen 135 PS, 150 PS und 180 PS zum Einsatz. Die stärkeren beiden Aggregate sind mit einem automatisierten Schaltgetriebe kombinierbar. Äußerlich ist das neue Modelljahr an einem modifizierten Kühlergrill erkennbar, innen gibt es zudem ein neu gestaltetes Armaturenbrett, welches sich laut Nissan durch eine bessere Ergonomie und neue Verstaumöglichkeiten auszeichnet. Zur Serienausstattung des NV400 gehören künftig Totwinkel- und Seitenwind-Assistent, außerdem ist ein Spurhalte-Assistent optional erhältlich. Die Preise starten bei 30.369 Euro.

Dem weiterhin als Kastenwagen in zwei Längen sowie als Personentransporter mit neun Sitzen erhältliche NV300 stehen vier Dieselmotoren mit 95 PS, 120 PS, 145 PS sowie 170 PS zur Verfügung. Die stärkeren beiden Zweiliter-Aggregate lassen sich optional mit einem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe kombinieren. Innen gibt es künftig ein schwarzes statt graues Armaturenbrett sowie Zierrrat in Chromoptik. Das Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen beherrscht zudem die Konnektivitätsstandards Apple Carplay und Android Auto. Die Preise für den NV300 starten bei rund 25.460 Euro (alle Preise netto).

Nissan bietet ab sofort seine Kleintransporter NV300 und NV400 mit einigen Neuerungen an. Unter anderem wurde zum Modelljahr 2020 bei beiden Baureihen die Motorenpalette überarbeitet und speziell für den NV300 ein Doppelkupplungsgetriebe ins Programm genommen. Der NV400 erhält zudem neue Assistenzsysteme und ein automatisiertes Schaltgetriebe.

