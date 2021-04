Die niedrigste Ausstattungsstufe "Visia" bietet unter anderem LED-Scheinwerfer, Klimaanlage und 17-Zoll-Stahlfelgen, in der nächsthöheren Linie "Acenta", sind die Räder aus Aluminium, dazu kommen Klimaautomatik und Infotainmentsystem. Insgesamt stehen fünf Level zur Wahl, das höchste, "Tekna+", wartet unter anderem mit Panorama-Glasdach und Ledersitzen auf.

Zu Preisen ab 21.672 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort die neue Generation des Nissan Qashqai bestellbar. In der Basisvariante wird der kompakte Crossover von einem 140 PS starken 1,3-Liter-Turbobenziner angetrieben, alternativ ist ab 26.495 Euro eine Ausbaustufe mit 158 PS zu haben, die auch mit Allradantrieb kombinierbar ist (31.957 Euro). Im kommenden Jahr stößt das E-Power-Modell mit seriellem Hybridantrieb zum Angebot.

