90 Jahre Autos von BMW Firmenwagen in Blau-Weiß

Der 1.7 dCi zeichnet sich unter anderem durch eine Adblue-Abgasreinigung aus und erfüllt damit die Grenzwerte der Abgasnorm Euro 6d-Temp. Der neue Motor ist mit Front- oder Allradantrieb verfügbar, zudem kann der Kunde zwischen einer Sechsgang-Handschaltung oder der Stufenlos-Automatik Xtronic wählen. Mit manuellem Getriebe und Frontantrieb sprintet der um 1,6 Tonnen schwere Qashqai 1.7 dCi in 9,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, maximal sind 192 km/h möglich. Den Normverbrauch gibt Nissan mit knapp unter fünf Liter an.

Vielfahrer schwören auf den Diesel, und auch den Nissan Qashqai 1.6 dCi kaufen Fahrer von Firmenwagen gerne. Nur: 130 PS sind nicht die Welt für einen kompakten SUV. Mit dem neuen 1.7 dCi geht's künftig deutlich flotter voran. Der 150 PS und 340 Newtonmeter starke Selbstzünder ersetzt den 1.6 dCi. Weiter im Angebot bleiben die im Herbst neu eingeführten Aggregate: ein 1.5 dCi mit 115 PS sowie der Benziner 1.3 DIG-T in den Leistungsstufen 140 PS und 160 PS.

