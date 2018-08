Der Nissan Micra wird zum neuen Modelljahr in der Basisvariante günstiger. Der Einstiegspreis für den fünftürigen Kleinwagen mit mindestens 52 kW/71 PS sinkt um 1.000 Euro auf 12.000 Euro, zudem erfüllen die beiden Ottomotoren die ab Herbst verbindliche Abgasnorm Euro 6c. Der bisher alternativ angebotene Diesel fliegt aus dem Programm. Damit folgt die japanische Marken dem generellen Trend zum Selbstzünder-Verzicht in den kleinen Pkw-Klassen; die künftig notwendige Abgasreinigung scheint in diesem preissensiblen Segment einfach zu teuer.