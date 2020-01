So funktioniert die Batterie

Nissan überbrückt die Wartezeit auf die Erhöhung des Umweltbonus mit einem eigenen Rabattprogramm. Käufer des Elektroautos Leaf erhalten einen Nachlass von bis zu 6.865 Euro (alle Preise netto), wodurch der Einstiegspreis für die Basisausführung mit der kleinen Batterie (WLTP-Reichweite: 270 Kilometer) auf 24.201 Euro sinkt. In der Rechnung enthalten ist eine Eintauschprämie für das Altfahrzeug in Höhe von 1.344 Euro. Das Angebot gilt auch für den Leaf mit großer Batterie, beim Kauf des E-Transporters e-NV200 liegt der Preisvorteil bei 5.521 Euro.

Der neue Umweltbonus ist noch nicht in Kraft getreten. Die Importeure mit lieferbaren E-Modellen zahlen die angekündigten Rabatte nun zunächst selbst. Auch Nissan mach mit.

