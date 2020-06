So senken Sie die Kosten

Am Ende besprechen alle Beteiligten den Übergangsprozess. Soll der Exkollege den Nachfolger weiterhin unterstützen? Steht er ihm bei Fragen als Ansprechpartner sowie Tipp- und Ratgeber zur Seite? Wichtig ist es, die Arbeit des bisherigen Stelleninhabers noch einmal zu würdigen.

Alle Beteiligten besprechen Ziele und Ablauf des Coachings. Ein Transferplan legt fest, wie oft sich Ex- und neuer Kollege treffen, welche Themen behandelt werden und was beide zur Vorbereitung tun sollten.

Führungskraft und Coach entscheiden, was dem Nachfolger in welcher Reihenfolge und mit welchen Prioritäten vermittelt wird nach Relevanz fürs Unternehmen.

Dieses Wissenstransfer-Coaching lässt sich auch im Flottenmanagement umsetzen. Denn viele Abläufe, besonders aber gesetzliche Vorgaben wie die Halterhaftung und die damit verbundenen Aufgaben, sind Inselwissen. Wer sich nicht damit befasst, hat kaum Einblick in den Job des Fuhrparkverantwortlichen – und kann im Notfall auch nicht einspringen.

Angestoßen wurde der Prozess in regelmäßigen Gesprächen zwischen Führungskräften in den Fachbereichen und Vertretern des Personalbereichs. Welche Mitarbeiter scheiden demnächst aus oder werden versetzt? So wird ermittelt, bei wem der Übergang begleitet werden soll.

Ein Beispiel: Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hatte ein Pilotprojekt zum Wissenstransfer-Coaching ins Leben gerufen. Ziel war es, die für ihre Aufgaben notwendige Wissensbasis stabil zu halten. Zum Einsatz kommt es nur bei wirklich wichtigen Jobs, in denen echte Experten gefragt sind. Die Bausparkasse konzentrierte sich auf IT-Profis mit Spezialwissen um zentrale Anwendungsprogramme oder Großrechneranlagen. Das Prinzip lässt sich aber auch gut auf Führungskräfte im Flottenmanagement übertragen, wenn eine Nachfolgeregelung ansteht.

Wohl gehütetes Herrschaftswissen gibt es praktisch in jedem Unternehmen. Fürs Fuhrparkmanagement ist die Weitergabe von Know-how aber nicht nur wichtig, sondern spart auch bares Geld. Es wäre doch mehr als ärgerlich, beispielsweise Rabatte durch langjährige Treue zu einem Dienstleister nicht zu nutzen.

Es ist der Klassiker: Geht ein Flottenmanager in den Urlaub, fällt er krankheitsbedingt für längere Zeit aus oder verabschiedet sich in den Ruhestand, türmen sich die Fragen im Betrieb: "Wo liegen die Kundendateien? Mit welchen Leasinggesellschaften hat der Kollege regelmäßig zusammengearbeitet und, vor allem, wo befinden sich die für den Tagesbetrieb wichtigen Daten?"

