Vispiron Carsync kauft Mobility First

Vispiron Carsync kauft Mobility First Mehr Mittelstandslösungen

Mobility as a Service (MAAS)

Mobility as a Service (MAAS) Wie sich Hersteller zu Dienstleistern wandeln

Überdurchschnittlich stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr. 172 Millionen Reisende registrierte hier das Statistische Bundesamt (Destatis), das ist ein Zuwachs um vier Prozent. Der Hauptanteil an dieser Steigerung ist auf Zunahme der Zahl der Fernverkehrsreisenden mit Eisenbahnen um 4,4 Prozent auf 149 Millionen zurückzuführen. Die Gründe an diesem Fahrgastanstieg liegen unter anderem an Streckenerweiterungen und Sonderticket-Aktionen.

Who is Who Pkw