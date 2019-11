Nach Feierabend sind Parkplätze in Innenstädten rar. Der Münchner Parkraumbewirtschafter PRM will nun die großen Parkflächen von Supermärkten nutzbar machen: Nach Geschäftsschluss vermieten sie diese per App an Anwohner und andere Autofahrer. Bereits seit dem Frühjahr rüstet das Unternehmen beschrankte oder durch Tore gesicherte Stellflächen auf die digitale Vermietung um.

Gebucht wird per Smartphone, gezahlt über den Anbieter Parkster. Parktickets oder -ausweise aus Papier sind nicht nötig. Das Angebot wendet sich nicht nur an Einzelhändler, die ihre Parkflächen nachts bewirtschaften wollen, sondern auch an Carsharing-Anbieter, die die Stellplätze für ihre Autos nutzen möchten.