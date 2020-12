Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Aber wenigstens kommen mittlerweile manche der schweren Modelle elektrisch über 40 Kilometer weit beziehungsweise stoßen maximal 50 g CO2/km aus, sodass sie ein E-Kennzeichen bekommen. Damit parken sie in vielen Städten kostenlos.Beim Kauf sollten vor allem Vielfahrer auf eine möglichst hohe Ladeleistung achten. Denn wer viel unterwegs ist oder den Wagen häufig für Geschäftsreisen nutzt, will auch unterwegs laden und die Ladesäule nicht zu lange blockieren. Die erstem Modelle vertragen sogar Gleichstrom und können Schnelllader anzapfen.

Auch in der Oberklasse fahren immer mehr Modelle mit einem Plug-in Antrieb vor. Allerdings gibt es für über 65.000 Euro (netto) teure Autos keinen Umweltbonus. Und auch die ermäßigte Dienstwagensteuer greift nicht.

Alle Oberklasse-Modelle mit Plug-in Hybridantrieb finden Sie in der Fotoshow oben. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer angebenen, ebenso der Umweltbonus. Kleine, kompakte Modelle sowie die Plug-in Fahrzeuge der Mittelklasse zeigen die beiden Fotoshows weiter unten.

Marktübersicht: firmenauto zeigt alle in Deutschland bestellbaren Oberklassemodelle mit Plug-in Hybridantrieb (PIH, PHEV) - mit Preis, Leistung, elektrischer Reichweite und Umweltprämie

