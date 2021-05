VW Financial Business Travel

Shell bringt im Laufe des Jahres einen neuen Ottokraftstoff mit verbesserter CO2-Bilanz an die Zapfsäule. Das gemeinsam mit Bosch und VW entwickelte Super-Benzin soll zu 33 Prozent aus nicht-fossilen Quellen stammen und wird unter dem Namen "Blue Gasoline" angeboten. Die CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Kraftstoff liegt laut den Herstellern bei 20 Prozent. Der Preis für die neue Spritsorte soll auf dem Niveau des Premium-Superkraftstoffs "V Power" liegen, verträglich ist sie für alle Motoren, die auch E10 tanken können.

Ein neues Benzin mit erhöhtem Öko-Kraftstoffanteil kommt nun an die Tankstelle. Seine CO2-Bilanz soll deutlich besser ausfallen als die von rein fossilem Sprit.

Öko-Benzin Blue Gasoline Synthetischer Sprit an der Tankstelle

