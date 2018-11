Tesla Model 3 an der Spitze

Die Elektro-Bestseller weltweit Tesla Model 3 an der Spitze

Tesla Model 3 an der Spitze

Umfrage zur Antriebswahl in Fuhrparks

Umfrage zur Antriebswahl in Fuhrparks Flottenmanager sehen E-Mobilität kritisch

Viel Sonne und Wind haben die Ökostrom-Produktion in Deutschland wachsen lassen. In den ersten drei Quartalen wurden 38 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) mitteilt. Die gesamte Strommenge aus Wind- und Wasserkraft sowie anderen regenerativen Quellen lag bei 170 Milliarden Kilowattstunden; im Vorjahreszeitraum betrug der Wert 155,5 Milliarden Kilowattstunden.

Who is Who Pkw