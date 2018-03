Mit "mySortimo graphics" (www.sortimo.de/graphics) bietet Sortimo einen Online-Konfigurator für die Beklebung von Nutzfahrzeugen an. In wenigen Schritten kann der Nutzer am PC anhand von verschiedenen Designvorlagen eine individuelle Fahrzeugbeklebung konfigurieren. Dabei werden die entstehenden Kosten stets angezeigt, was eine volle Kostentransparenz ermöglicht.

Die Beklebung des Fahrzeugs erfolgt dann deutschlandweit in einer der Sortimo-Niederlassungen. Zum Start des Beklebungskonfigurators ist die Auswahl an Fahrzeugmarken und -modellen noch begrenzt. Sie soll aber kontinuierlich auf alle gängigen Hersteller und Fahrzeugmodelle erweitert werden.