Im Inneren dominiert die "pure Panel" genannte digitale Bedieneinheit den Arbeitsplatz des Fahrers. Ganz auf analoge Knöpfe verzichtet Opel jedoch nicht. Klimaanlage, Sitz- und Lenkradheizung oder auch die Lautstärke können per Schalter oder Drehknopf bedient werden. Je nach Ausstattungslinie oder gegen Aufpreis sind für den Kombi unter anderem Matrix-Licht, Head-up-Display, AGR-Sitze, Leder und die klassenüblichen Assistenten verfügbar.

Optisch setzt der Kombi wie der Fünftürer auf einen eigenständigen Opel-Design-Auftritt. Die Front wird von dem neuen Markenzeichen, dem Vizor, geprägt. Hier werden Scheinwerfer und Grill auffällig in Szene gesetzt. Die Rückleuchten sind lang und schmal ausgeführt. Wie schon beim fünftürigen Astra erinnert die C-Säule bei seitlicher Betrachtung an eine Haifischflosse.

Für den Vortrieb stehen die bekannten Motoren zur Wahl: ein 1,2-Liter-Dreizylinder, den es in den Ausbaustufen mit 110 PS und 130 PS gibt, und ein 1,5-Liter-Diesel mit ebenfalls 130 PS. Außerdem bietet Opel den Sports Tourer als Plug-in-Hybrid (PHEV) an. Zum Marktstart ist die Variante mit einer Systemleistung von 180 PS erhältlich, die Version mit 225 PS folgt im Laufe des Jahres. Die elektrische Reichweite dürfte wie beim Konzernbruder Peugeot 308 SW mindestens 60 Kilometer betragen. Damit erfüllt der Opel-Kombi die ab 2022 strengeren Kriterien der Innovationsprämie.

Der neue Opel Astra Sports Tourer debütiert Anfang 2022. Die Kombiversion des Rüsselsheimer Kompaktmodells wird wohl rund 840 Euro (alle Preise netto) Aufpreis gegenüber dem Fünftürer kosten und so bei rund 19.700 Euro starten.

