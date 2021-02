Neben dem Combo-e Life werden auch die technischen Geschwister des Opel eine Elektro-Variante erhalten. Der Peugeot e-Rifter und der Citroen e-Berlingo sowie die jeweiligen Nutzfahrzeug-Modelle erhalten die identische Antriebstechnik. Motor und Batterie kommen darüber hinaus bereits in diversen Pkw-Modellen des Konzerns zum Einsatz, darunter der Opel Corsa-e.

Opel legt im Herbst eine Elektrovariante des Combo Life auf. Der Hochdachkombi wird von einem 100 kW/136 PS starken E-Motor angetrieben, die 50 kWh große Batterie soll eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern ermöglichen. Geladen wird serienmäßig über einen einphasigen 7,4-kW-Bordlader, gegen Aufpreis ist ein dreiphasiges Gerät mit 11 kW Bord. Am Schnelllader sind bis zu 100 kW möglich. Der Kunde hat die Wahl zwischen einer 4,40 Meter langen Standardvariante und der XL-Ausführung mit 4,75 Metern. Beide sind mit fünf oder sieben Sitze zu haben. Zu den Preisen macht Opel noch keine Angaben.

