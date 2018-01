Mit kräftigen Rabatten will Opel Gewerbekunden zu seinen Händlern locken. Für die Modelle Astra, Mokka X, Grandland X und Insignia bieten die Rüsselsheimer sogenannte "Kick-Start-Raten" an. Den kompakten Astra Kombi mit 105 PS gibt es in der Ausstattung "Selection" demnach zum Nettopreis von 12.047 Euro (brutto: 14.335 Euro). Das entspricht einem Netto-Nachlasse von knapp 4.500 Euro auf den Listenpreis. Alternativ offerieren die Rüsselsheimer ein Leasing für 80,28 Euro netto pro Monat bei einer Schlussrate von 9.791 Euro.