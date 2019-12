Mit einem Netto-Einstiegspreis unterhalb von 40.000 Euro qualifiziert sich der Grandland X Plug-in-Hybrid für den erhöhten Umweltbonus, der in Kürze in Kraft treten soll und für PHEV-Modelle dann 4.500 statt 3.000 Euro betragen wird. Nach Abzug der Förderung steht dann ein Betrag von 32.363 Euro netto auf der Rechnung. Zudem profitieren Fahrer von der Dienstwagenbesteuerung für elektrifizierte Fahrzeuge, die bei 0,5 Prozent des Listenpreises liegt.

Opel führt eine zweite Plug-in-Hybridvariante des Grandland X ein. Die neue Basis-Ausführung verzichtet auf den zweiten Elektromotor und damit auf Allradantrieb, ist mit 36.504 Euro (alle Preise netto) dafür deutlich günstiger als das stärkere Hybrid4-Modell (ab 42.995 Euro). Die Kombination von E-Motor und 1,6-Liter-Turbobenziner kommt im frontgetriebenen Grandland auf 224 PS, den Verbrauch gibt der Hersteller mit 1,4 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 34 Gramm. Im reinen Elektrobetrieb soll das Kompakt-SUV bis zu 57 Kilometer fahren können.

