Speziell auf Dienstwagennutzer zugeschnitten ist der 25.831 Euro teure Insignia in der "Business Edition"-Ausstattung, die AGR-Fahrersitz, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Verkehrsschildassistent beinhaltet.

Damals kostete die Basisversion mit 140 PS starkem Benziner rund 21.850 Euro(alle Preise netto). Für das neue Basismodell, die Limousine mit 122 PS starkem Diesel, werden rund 26.720 Euro aufgerufen. Die Kombiversion Sports Tourer kostet 840 Euro Aufpreis. Alternativ zum Basisdiesel bietet Opel einen Zweiliter-Diesel mit 174 PS für rund 33.613 Euro sowie einen 200 PS starken Zweiliter-Turbobenziner zu Preisen ab 34.957 Euro an. Topmodell ist der GSi mit 230 PS starkem Benziner für rund 41.764 Euro.

Opel hat zum Frühjahr 2020 den Insignia in Details modifiziert und darüber hinaus neue Motoren für die stark geschrumpfte Antriebspalette eingeführt. Das Facelift geht zugleich mit einem gestiegenen Einstiegspreis im Vergleich zum Marktstart der Baureihe im Jahr 2017 einher.

