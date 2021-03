Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Für Opel soll der wahrscheinlich ein Einzelstück bleibende Restomod die Rolle eines Werbeträgers spielen. Einerseits erinnert er an die Marke-Ikone Manta und zeigt die Zeitlosigkeit seines Designs. Andererseits soll er auf die modernen E-Autos der Marke abstrahlen, etwa Corsa-e und Mokka-e.

Die Karosserie des Restomod-Modells stammt von dem Coupé aus den 1970er-Jahren. Für den Antrieb, das digitale Cockpit und die LED-Beleuchtung hingegen nutzt Opel moderne Technik. Auch das Frontdesign orientiert sich am aktuellen Vizor-Stil der Marke. Technische Daten nennt der Hersteller noch nicht, sie dürften zusammen mit weiteren Bildern in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Mit dem Umbau des legendären Manta zum Elektroauto will Opel eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen. Nun haben die Rüsselsheimer erste Bilder des Manta GSe ElektroMOD veröffentlicht. Weitere sollen folgen, eine Massenproduktion aber wohl eher nicht.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021