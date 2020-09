Die Tschechen starten in die E-Ära

Die Tschechen starten in die E-Ära

Bereits bekannt war die Elektrovariante, die mit 136 PS und einer Reichweite von 322 Kilometern aufwartet. Alle Motoren treiben die Vorderräder an, ein Allradantrieb ist nicht zu haben. Preise nennt Opel noch nicht, der technisch eng verwandte Konzernbruder Peugeot 2008 ist ab 18.067 Euro netto zu haben, die Elektrovariante kostet bei den Franzosen rund 35.000 Euro.

Außer mit E-Antrieb wird es den neuen Opel Mokka auch mit konventionellen Motoren geben. Basis-Verbrenner ist ein 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner mit Turboaufladung und 100 PS, der an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt ist. Alternativ gibt es eine 130 PS starke Variante, die optional mit Achtgangautomatik angeboten wird. Einziger Diesel ist ein 1,5-Liter-Vierzylinder mit 110 PS und Sechsgang-Handschaltung.

Die E-Variante ist in Sachen Leistung die Top-Variante des neuen Opel Mokka. Die Verbrenner bleiben auf Abstand, aber es gibt sie noch.

