Opel bringt 2021 eine Elektrovariante des großen Transporters Movano auf den Markt. Preise für das batteriebetriebene Nutzfahrzeug nennt Opel noch nicht. Ebenfalls im kommenden Jahr debütieren die kleinere Transporter Vivaro und Combo in Elektro-Varianten. Zusammen mit den Pkw hat Opel Ende 2021 dann neun E-Autos und Plug-in-Hybride im Programm. Bis 2024 soll die ganze Modellpalette elektrifiziert sein.

